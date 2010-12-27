В регионе определили правила обращения с отходами

Для регионального оператора определили правила по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории региона.

Постановлением правительства Ленинградской области определены правила осуществления деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Оператор должен забирать, транспортировать, обрабатывать, утилизировать, обезвреживать, захоронять твердые коммунальные отходы, координировать деятельности других рабочих и внедрять раздельный сбор мусора. Также единый оператор дожен участвовать в разработке и реализации проектов в области обращения с отходами, рассматривать жалобы граждан и выявлять накопления мусора.

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