За свалку в Ломоносовском районе организация заплатит 100 000 рублей

Комэконадзор Ленобласти осмотрел территорию в Малом Карлино после публикаций СМИ.

Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области для проверки информации СМИ отправился в Малое Карлино, чтобы лично убедиться в наличии несанкционированной свалки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На производственной площадке ООО "Нагорное" сотрудники комитета обнаружили отходы, занимающие примерно 300 м3. Там находятся древесные отходы, тары, упаковочный материал, пластмасса, лом черных металлов. Весь этот мусор хранится на необорудованной площадке на открытом воздухе.

Руководство организации привлекли к административной ответственности за нарушение требований при обращении с отходами. Компания должна выплатить штраф в размере 100 000 рублей и устранить данную свалку.

Сегодня мы сообщали, что во Всеволожском районе ночью сжигают мусор в открытом огне.

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