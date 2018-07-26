Во Всеволожском районе ночью сжигают мусор в открытом огне

В течение трех дней проводились ночные рейды.

С 23 по 25 июля комитет государственного экологического надзора Ленинградской области и патрульно-постовая службой ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели серию вечерних и ночных рейдов по местам несанкционированного приема, размещения и сжигания отходов во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета государственного экологического надзора Ленобласти.

Мы продолжаем работу по списку "горячих точек" Всеволожского района. В сравнении с аналогичными рейдами, проводившимися прошлым летом, количество зафиксированных нарушений существенно снизилось. Михаил Козьминых, председатель комитета

Во время проверки обнаружилось, что в Янино снова сжигают отходы открытым способом на почве. Нарушители получили административные наказания и у них изъяли транспорт, на котором перевозили мусор.

К 2022 году в Ленобласти появится больше площадок для переработки мусора.

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