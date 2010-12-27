В Ленобласти появятся площадки для переработки мусора

Сейчас уже построен вводится в эксплуатацию новый полигон в Подпорожье.

В Ленинградской области появятся современные площадки для перереботки и размещения твердых коммунальных отходов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Планируется расширение четырех действующих полигонов и создание 5 станций обработки отходов. Сейчас уже провели расширение полигонов в Волховском, Всеволожском и Приозерском районах. В Приозерском районе установили мусоросортировочный комплекс и начали проектировать такой же комплекс во Всеволожском районе. Под Кингисеппом будут собирать мусор, который нельзя переработать, его будут компостировать. Это позволит сократить объемы захоронения отходов на 30% и больше. По аналогии с Кингисеппом, технологический полигон хотят разместить в Выборгском районе, земельный участок еще не выбран.

К 2022 году общая мощность функционирующих в регионе полигонов составит более 1 млн тонн отходов в год. Они будут располагаться минимум в 4-ех километрах от населенных пунктов и в 50-ти километрах от Санкт-Петербурга.

Сейчас уже построен вводится в эксплуатацию новый полигон в Подпорожье. Ежегодно он сможет принимать более 30 тысяч тонн мусора из Лодейнопольского и Подпорожского районов.

Во Всеволожском лесничестве свалку завалили сухостоем.

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