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В региональном ГУ МВД трём сотрудникам присвоили генеральские звания
Сегодня, 17:41
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В региональном ГУ МВД трём сотрудникам присвоили генеральские звания

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Кроме того, руководителю петербургского Университета МВД присвоили звание генерал-лейтенант.

В пятницу, 11 июня, сразу трем заместителям руководителя ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти присвоили генеральские звания. Об этом сообщает "Фонтанка". 

Таким образом, звания генерал-майор присвоили замначальнику ГУ МВД Олегу Дорофееву, замначальнику полиции Владимиру Борисенко и начальнику главного следственного управления главка Евгению Негрозову. Кроме того, руководителю петербургского Университета МВД Александру Травникову присвоили звание генерал-лейтенант.

Ранее мы писали, что в Смольном петербуржцам вручили государственные награды РФ.

Фото: Piter.tv

Теги: генеральские звания, гу мвд по петербургу и ленобласти, сотрудники
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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