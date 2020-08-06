В региональном ГУ МВД трём сотрудникам присвоили генеральские звания

Кроме того, руководителю петербургского Университета МВД присвоили звание генерал-лейтенант.

В пятницу, 11 июня, сразу трем заместителям руководителя ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти присвоили генеральские звания. Об этом сообщает "Фонтанка".

Таким образом, звания генерал-майор присвоили замначальнику ГУ МВД Олегу Дорофееву, замначальнику полиции Владимиру Борисенко и начальнику главного следственного управления главка Евгению Негрозову. Кроме того, руководителю петербургского Университета МВД Александру Травникову присвоили звание генерал-лейтенант.

Ранее мы писали, что в Смольном петербуржцам вручили государственные награды РФ.

Фото: Piter.tv