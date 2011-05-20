В Смольном петербуржцам вручили государственные награды РФ

Более 50 добросовестных и трудолюбивых петербуржцев получили медали, ордена, знаки отличия, почетные звания, а также почетные грамоты и благодарности президента России.

В четверг, 10 июня, губернатор Петербурга Александр Беглов вручил петербуржцам государственные награды РФ и поощрения президента страны. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Более 50 добросовестных и трудолюбивых петербуржцев получили медали, ордена, знаки отличия, почетные звания, а также почетные грамоты и благодарности президента России. Ими оказались сотрудники промышленных предприятий, университетов, театров и музеев, а также врачи и медработники.

Кроме того, Беглов вручил Орден Почета генеральному директору ГМЗ "Петергоф" Елене Кальницком. И почётным знаком "За заслуги перед Санкт‑Петербургом" наградил директора Юсуповского дворца Нину Кукурузову.

Ранее мы писали, что петербургским учёным вручили государственные премии за научные разработки.

Фото: gov.spb.ru