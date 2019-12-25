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В реестр памятников включат "Красный треугольник"
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В реестр памятников включат "Красный треугольник"

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В Петербурге промышленный комплекс "Красный треугольник" на набережной Обводного канала включат в реестр объектов культурного наследия.

В Петербурге промышленный комплекс "Красный треугольник" на набережной Обводного канала включат в реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщают члены рабочей группы Совета по сохранению культурного наследия при правительстве города, пишет КГИОП.

Рабочая группа 28 декабря рассмотрела историко-культурную экспертизу, подготовленную специалистом по промышленной архитектуре Маргаритой Штиглиц, и согласилась с необходимостью включения комплекса в реестр объектов культурного наследия с предложенным экспертом планом границ и предметом охраны. 

Ранее Беглов поручил усилить работу по сохранению дома Брюллова и мануфактуры "Красный треугольник". Вопрос по включению мануфактуры в реестр памятников регионального значения должны рассмотреть до конца этого года.

Фото: Piter.tv

Теги: красный треугольник, реестр памятников
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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