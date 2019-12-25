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Беглов поручил усилить работу по сохранению дома Брюллова и мануфактуры "Красный треугольник"
Сегодня, 20:32
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Беглов поручил усилить работу по сохранению дома Брюллова и мануфактуры "Красный треугольник"

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Вопрос по включению мануфактуры в реестр памятников регионального значения должны рассмотреть до конца этого года.

В пятницу, 21 октября, губернатор Петербурга поручил усилить работу по сохранению некоторых объектов культурного наследия. Об этом пишет пресс-служба Смольного. 

Сегодня Беглов встретился с представителями Президиума совета петербургского отделения ВООПИиК. Беглов поручил до конца 2022 года рассмотреть вопрос включения комплекса бывшей фабрики "Красный треугольник" на Обводном канале в реестр памятников регионального значения.

Эксперты считают, что состояние лицевого корпуса комплекса, в котором вандалы срезали металлические конструкции, сейчас вызывает наибольшие опасения.

Ранее "Красный треугольник" могут признать архитектурным памятником. По заказу собственника одного из корпусов объекта была проведена историко-культурная экспертиза. Удалось доказать, что комплекс представляет историческую ценность.

Фото: Piter.tv
 

Теги: завод, карсный треугольник, мануфактура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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