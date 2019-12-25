Беглов поручил усилить работу по сохранению дома Брюллова и мануфактуры "Красный треугольник"

Вопрос по включению мануфактуры в реестр памятников регионального значения должны рассмотреть до конца этого года.

В пятницу, 21 октября, губернатор Петербурга поручил усилить работу по сохранению некоторых объектов культурного наследия. Об этом пишет пресс-служба Смольного.

Сегодня Беглов встретился с представителями Президиума совета петербургского отделения ВООПИиК. Беглов поручил до конца 2022 года рассмотреть вопрос включения комплекса бывшей фабрики "Красный треугольник" на Обводном канале в реестр памятников регионального значения.

Эксперты считают, что состояние лицевого корпуса комплекса, в котором вандалы срезали металлические конструкции, сейчас вызывает наибольшие опасения.

Ранее "Красный треугольник" могут признать архитектурным памятником. По заказу собственника одного из корпусов объекта была проведена историко-культурная экспертиза. Удалось доказать, что комплекс представляет историческую ценность.

Фото: Piter.tv

