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В реестр иноагентов внесли Яшина*, Белоцерковскую*, Каца* и Лазареву*
Сегодня, 22:32
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В реестр иноагентов внесли Яшина*, Белоцерковскую*, Каца* и Лазареву*

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Реестр иноагентов пополнился в пятницу.

В пятницу вечером, 22 июля, Минюст России внес в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, Илью Яшина*, Веронику Белоцерковскую* и Татьяну Лазареву*. Информация об этом появилась на сайте министерства.

В сообщении указали, что "список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента: Яшин Илья, Белоцерковская Вероника, Шаведдинов Руслан, Кац Максим, Лазарева Татьяна: "Осуществление политической деятельности".

Ранее суд отменил решение о блокировке сайта "ОВД-Инфо"*. Охотин пообещал и дальше бороться за разблокировку ресурса. Однако добавил, что не питает иллюзий относительно результата. 

Фото: Piter.tv

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

Теги: иноагенты, минюст, пятница
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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