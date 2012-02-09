В реестр иноагентов внесли Яшина*, Белоцерковскую*, Каца* и Лазареву*

Реестр иноагентов пополнился в пятницу.

В пятницу вечером, 22 июля, Минюст России внес в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, Илью Яшина*, Веронику Белоцерковскую* и Татьяну Лазареву*. Информация об этом появилась на сайте министерства.

В сообщении указали, что "список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента: Яшин Илья, Белоцерковская Вероника, Шаведдинов Руслан, Кац Максим, Лазарева Татьяна: "Осуществление политической деятельности".

Ранее суд отменил решение о блокировке сайта "ОВД-Инфо"*. Охотин пообещал и дальше бороться за разблокировку ресурса. Однако добавил, что не питает иллюзий относительно результата.

Фото: Piter.tv

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента