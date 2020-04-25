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В реанимацию попала глава Минздрава Ростовской области

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О состоянии Татьяны Быковской рассказали РИА "Новости".

Днем в субботу, 25 апреля, стало известно о том, что в больницу попала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. Как отметил представитель больницы, в которую попала чиновница, она была госпитализирована с сердечным приступом – ярко выраженной стенокардией.

В настоящее время Быковскую обследовали, назначили лечение, Сейчас она находится в реанимации, ее состояние стабильно.

Ранее мы сообщали о том, что в реанимации больницы имени Боткина скончался врач-анастезиолог Александровской больницы Сергей Белошицкий.  Сообщается, что доктор скончался от сердечно-лёгочной недостаточности, обусловленной пневмонией. 

Теги: минздрав, ростовская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Тема дня,

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