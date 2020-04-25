В реанимацию попала глава Минздрава Ростовской области

О состоянии Татьяны Быковской рассказали РИА "Новости".

Днем в субботу, 25 апреля, стало известно о том, что в больницу попала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. Как отметил представитель больницы, в которую попала чиновница, она была госпитализирована с сердечным приступом – ярко выраженной стенокардией.

В настоящее время Быковскую обследовали, назначили лечение, Сейчас она находится в реанимации, ее состояние стабильно.

Ранее мы сообщали о том, что в реанимации больницы имени Боткина скончался врач-анастезиолог Александровской больницы Сергей Белошицкий. Сообщается, что доктор скончался от сердечно-лёгочной недостаточности, обусловленной пневмонией.