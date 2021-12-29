В реанимации с COVID-19 и пневмонией лежат чуть более 600 петербуржцев

За сутки в стационары поступили 390 человек, а выписались 389 человек.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 12 января. Согласно документу, в реанимации с коронавирусом и пневмонией лежат 603 человека.

Сегодня в больницах свободно 45% коечного фонда. В стационарах находятся 5 798 человек, из них к ИВЛ подключены 344 человека. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 176 человек, в "Заре" – 312 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 17 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 21 446 человек.

В Петербурге после новогодних праздников ежедневно увеличивается число заболевших коронавирусом. За сутки ковидом заболели 1659 горожан (накануне – 1512 человек), выздоровели 2468 человек и 55 человек не победили вирус.

Фото: Piter.TV