В Петербурге с каждым днем увеличивается число больных коронавирусом

За сутки ковидом заболели 1659 горожан.

В Петербурге после новогодних праздников ежедневно увеличивается число заболевших коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с ковидом.

За сутки ковидом в Петербурге заболели 1659 горожан (накануне – 1512 человек), выздоровели 2468 человек и 55 человек не победили вирус.

С начала пандемии в городе коронавирусом заболели 868 687 человек, победили вирус 814 079 человек и 28 753 человека скончались из-за коронавируса.

Губернатор Александр Беглов не исключает, что из-за нового коронавирусного "омикрон"-штамма в Петербурге начнется новая волна заболеваемости. По словам Беглова, чтобы не допустить рост заболеваемости в городе, губернатор призвал горожан вакцинироваться от коронавируса.

Фото: Piter.TV