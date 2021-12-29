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В Петербурге с каждым днем увеличивается число больных коронавирусом
Сегодня, 11:17
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В Петербурге с каждым днем увеличивается число больных коронавирусом

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За сутки ковидом заболели 1659 горожан.

В Петербурге после новогодних праздников ежедневно увеличивается число заболевших коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с ковидом. 

За сутки ковидом в Петербурге заболели 1659 горожан (накануне – 1512 человек), выздоровели 2468 человек и 55 человек не победили вирус. 

С начала пандемии в городе коронавирусом заболели 868 687 человек, победили вирус 814 079 человек и 28 753 человека скончались из-за коронавируса. 

Губернатор Александр Беглов не исключает, что из-за нового коронавирусного "омикрон"-штамма в Петербурге начнется новая волна заболеваемости. По словам Беглова, чтобы не допустить рост заболеваемости в городе, губернатор призвал горожан вакцинироваться от коронавируса.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, статистика
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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