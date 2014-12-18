В реанимации Петербурга находятся более 200 ковидных пациентов в тяжелом состоянии

В реанимациях находятся 202 петербуржца, из них 79 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

В реанимациях Петербурга спасают от тяжелых последствий ковида более 200 пациентов. Об этом в понедельник, 26 декабря, рассказали в пресс-службе Смольного.

По данным эпидсправки от 26 декабря, в реанимациях находятся 202 петербуржца, из них 79 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Всего в Петербурге из 2 990 коек в красных зонах заняты уже 2 609.

Ранее Петербург вновь лидирует по числу ковид-госпитализаций. За сутки ковидом заразились 1068 жителей, не смогли побороть заболевание 16 человек, еще 1110 выздоровели. На втором месте по темпам госпитализации находится Москва. В городские больницы с коронавирусом увезли 126 человек.

Фото: Piter.tv