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В развитие аэропорта Пулково планируют вложить 40-50 млрд рублей
Сегодня, 10:40
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В развитие аэропорта Пулково планируют вложить 40-50 млрд рублей

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Губернатор хочет сделать из Пулково аэропорт европейского уровня.

В ближайшее время власти Петербурга намерены вложить в развитие аэропорта Пулково 40-50 млрд рублей при помощи инвесторов. Об этом губернатор Александр Беглов заявил на панельной сессии "Транспортный каркас экономики" на ПМЭФ-2021.

На данный момент идет проектирование второго терминала аэропорта. Среди задач также — решить вопрос с развязкой трассы М-11 к Пулково. 

Беглов хочет сделать петербургский аэропорт самым большим в Европе. 

Помимо губернатора в сессии принимали участие министр транспорта РФ Виталий Савельев, заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, председатель правления, ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров, гендиректор  ПАО "Аэрофлот" Михаил Полубояринов и другие.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на ПМЭФ подписали соглашение о создании беспилотного транспортного коридора на трассе М-11. 

Фото: Piter.TV

Теги: аэропорт, инвестиции, пулково
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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