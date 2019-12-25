В развитие аэропорта Пулково планируют вложить 40-50 млрд рублей

Губернатор хочет сделать из Пулково аэропорт европейского уровня.

В ближайшее время власти Петербурга намерены вложить в развитие аэропорта Пулково 40-50 млрд рублей при помощи инвесторов. Об этом губернатор Александр Беглов заявил на панельной сессии "Транспортный каркас экономики" на ПМЭФ-2021.

На данный момент идет проектирование второго терминала аэропорта. Среди задач также — решить вопрос с развязкой трассы М-11 к Пулково.

Беглов хочет сделать петербургский аэропорт самым большим в Европе.

Помимо губернатора в сессии принимали участие министр транспорта РФ Виталий Савельев, заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, председатель правления, ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров, гендиректор ПАО "Аэрофлот" Михаил Полубояринов и другие.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на ПМЭФ подписали соглашение о создании беспилотного транспортного коридора на трассе М-11.

Фото: Piter.TV