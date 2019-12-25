На ПМЭФ подписали соглашение о создании беспилотного транспортного коридора на трассе М-11

Участниками проекта в том числе станут КАМАЗ, "Деловые линии" и другие компании.

В среду, 2 июня, в первый день работы Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение между заместителем министра транспорта России Кириллом Богдановым и рядом компаний. Согласно документам о сотрудничестве, на трассе М-11 появится специальный коридор для грузовиков-беспилотников.

Участниками проекта стали ассоциация "Цифровой транспорт и логистика", КАМАЗ, "Деловые линии", ООО "Икс 5 ритейл групп", Globaltruck, "Сберавтотех" и ПЭК.

Дополнительная информация по соглашению пока неизвестна.

Ранее мы писали, что Сергей Шнуров уехал с ПМЭФ из-за экстренных родов жены.

Фото: Piter.tv