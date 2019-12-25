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Сергей Шнуров уехал с ПМЭФ из-за экстренных родов жены
Сегодня, 8:27
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Сергей Шнуров уехал с ПМЭФ из-за экстренных родов жены

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Ольга Абрамова стала четвертой женой Сергея Шнурова.

Музыканту Сергею Шнурову пришлось покинуть вечернее мероприятие ПМЭФ. По данным источника РЕН ТВ, у его супруги внезапно начались роды. Артист в срочном порядке отправился в аэропорт, чтобы вылететь в Москву.

Накануне Шнуров представил на ПМЭФ свою новую группу "Зоя". Коллектив впервые выступил на вечернем мероприятии форума.

Напомним, Ольга Абрамова стала четвертой женой Сергея Шнурова. Музыкант впервые появился на публике с новой возлюбленной через несколько месяцев после развода со своей третьей супругой Матильдой Шнуровой. Они состояли в браке 8 лет.

В декабре 2020 года Шнуров в стихах рассказал, что скоро в его семье будет пополнение.  У Шнурова есть двое взрослых детей: дочь Серафима и сын Аполлон.

Фото: Instagram / @shnurovs

Теги: беременность, пмэф, сергей шнуров
Категории: Новости шоу-бизнеса России, Лента новостей,

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