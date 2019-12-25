Сергей Шнуров и его жена Ольга Абрамова станут родителями

Шоумен сам объявил об этом в Instagram.

В июне 2019 года шоумен Сергей Шнуров расстался со своей третьей женой Матильдой после восьми лет брака. И буквально через пару месяцев он отправился в ЗАГС с новой возлюбленной Ольгой Абрамовой. Накануне, 13 декабря, Шнуров в своем Instagram объявил, что они ждут ребенка.

Возлюбленной Шнурова 28 лет, она окончила МГУ им. Ломоносова по специальности "международные отношения" и получила дополнительное образование в Лондоне.

Официально в качестве пары они вышли в свет в октябре 2019 года на одном из мероприятий.

Ранее Шнуров поддержал выступившие против ограничений бары и кафе Петербурга.

Фото: Instagram/ shnurovs