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Сергей Шнуров и его жена Ольга Абрамова станут родителями
Сегодня, 8:31
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nastya960

Сергей Шнуров и его жена Ольга Абрамова станут родителями

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Шоумен сам объявил об этом в Instagram.

В июне 2019 года шоумен Сергей Шнуров расстался со своей третьей женой Матильдой после восьми лет брака. И буквально через пару месяцев он отправился в ЗАГС с новой возлюбленной Ольгой Абрамовой. Накануне, 13 декабря, Шнуров в своем Instagram объявил, что они ждут ребенка.

Возлюбленной Шнурова 28 лет, она окончила МГУ им. Ломоносова по специальности "международные отношения" и получила дополнительное образование в Лондоне.

Официально в качестве пары они вышли в свет в октябре 2019 года на одном из мероприятий.  

Ранее Шнуров поддержал выступившие против ограничений бары и кафе Петербурга.

Фото: Instagram/ shnurovs

 

Теги: беременность, жена, сергей шнуров
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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