В развалах Алексеевского карьера в Ленобласти нашли сооружение с окаменелостями

В Ленобласти на въезде в Алексеевский карьер палеонтологи нашли древнее сооружение с окаменелостями. В группе "Кружок любительской палеонтологии" сообщили, что находки находятся в отличном состоянии.
Специалисты уточнили, что развалины напоминают крепостной вал, но что это за развалины, пока что не удалось определить.
Главное, что стены осыпаются и разваливаются, обнажая прекрасные окаменелости.
Кружок любительской палеонтологии
В прошлом году в Царском Селе нашли аммонитовую плиту возрастом 200 млн лет.
Фото: ВК/ Кружок любительской палеонтологии
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