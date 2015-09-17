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В развалах Алексеевского карьера в Ленобласти нашли сооружение с окаменелостями
Сегодня, 8:33
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nastya960

В развалах Алексеевского карьера в Ленобласти нашли сооружение с окаменелостями

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Все находки находятся в отличном состоянии.

В Ленобласти на въезде в Алексеевский карьер палеонтологи нашли древнее сооружение с окаменелостями. В группе "Кружок любительской палеонтологии" сообщили, что находки находятся в отличном состоянии.

Специалисты уточнили, что развалины напоминают крепостной вал, но что это за развалины, пока что не удалось определить.

Главное, что стены осыпаются и разваливаются, обнажая прекрасные окаменелости.

Кружок любительской палеонтологии

В прошлом году в Царском Селе нашли аммонитовую плиту возрастом 200 млн лет.

Фото: ВК/ Кружок любительской палеонтологии

Теги: палеонтология
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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