В Царском Селе нашли аммонитовую плиту возрастом 200 млн лет

В советское время рабочие могли принять эту плиту за брак.

Палеонтолог Антон Барашенко нашёл на станции "Царское село" аммонит, которому не меньше 200 миллионов лет. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Этот красный мрамор в Питере либо силурийский, либо юрский, но внешне выглядят они одинаково, –отметил палеонтолог

Антон Барашенков рассказал, что это единственный аммонит из красного мрамора, который можно встретить на территории Петербурга. Он предположил, что в советское время рабочие, когда укладывали мрамор на ж/д станции, рабочие просто приняли этот кусок за брак и спрятали его подальше от проходной.

Аммониты – подкласс вымерших головоногих моллюсков, существовавших с девона по мел. Своё название аммониты получили в честь древнеегипетского божества Амона.

В октябре в Петербурге раскопали старинный рынок середины XIX века.

Фото: Instagram/ russianfossils