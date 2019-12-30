На лестнице "Гостиного двора" нашли плиты с "Площади Восстания"

На лестнице использованы два вида красного мраморизованного известняка.

Знаменитая красная лестница "Гостиного двора" отделана двумя видами красного мраморизованного известняка. Об этом сообщили в группе "Кружок любительской палеонтологии".

На этой лестнице, как и на самой станции "Площадь Восстания" использованы два вида красного мраморизованного известняка. Один из Нижнего Тагила, второй – из Западной Грузии. Внешне они мало чем отличаются, однако, внутри находится разная "живность".

В Царском Селе нашли аммонитовую плиту возрастом 200 млн лет.

Фото: ВК/ Кружок любительской палеонтологии