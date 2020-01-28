В Канаде обнаружили предполагаемый отпечаток самого древнего многоклеточного

Возраст находки составляет 890 млн лет.

В Канаде нашли предполагаемый отпечаток самого древнего многоклеточного. Статья была опубликована в журнале Nature. Находку описала палеонтолог Элизабет Тернер (Elizabeth Turner).

Она изучала породы неопротерозойской эры, которые сформировались за несколько сотен миллионов лет до начала одного из первых ледниковых периодов в истории Земли. Тернер заметила отпечатки, которые состоят из трубчатых структур. Их длина составила от миллиметра до нескольких сантиметров. Палеонтолог считает, что окаменелости могут быть остатками древних губок с белковым скелетом.

Стало известно, что возраст находки составляет 890 млн лет. Если будут подтверждены данные о происхождении отпечатков, то это будет свидетельство, что многоклеточные появились задолго до повышения концентрации кислорода в океанах.

Ранее мы писали, что молодые ученые из Алтая создают из борщевика лекарство от псориаза.

Фото: pixabay