Ученые из Алтая создают из борщевика лекарство от псориаза

Листья и плоды растения богаты эфирными маслами.

Молодые ученые из Алтайского государственного университета создают из борщевика лекарство от псориаза. Эти растения богаты эфирными маслами, которые содержат фуранокумарины. Два вида из них способны купировать кожные заболевания. Об этом сообщается на сайте вуза.

Перед молодыми учеными стоит две задачи: получить из борщевика фармакологически активные субстанции для лечения псориаза и ликвидировать неконтролируемые заросли этого растения. Речь идет о борщевике Сосновского, который начали в середине прошлого века выращивать как силосное растение. Однако в 90-х годах он стал свободно разрастаться и вредить сельскому хозяйству, людям и животным. Растение вызывает аллергию и кожные ожоги.

Уже было обнаружено, что элементы, выделяемые из растения, обладают уникальными свойствами: не вызывают резистентность у микроорганизмов, обладают противовирусным и антимикробным действием, - говорится в сообщении.

На проект обратил внимание московский Псориаз-Центр.

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