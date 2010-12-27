В Петербурге раскопали старинный рынок середины XIX века

Фундамент сохранился лишь на 20%.

В понедельник, 1 октября. стало известно о том, что в Петербурге раскопали Ново-Александровский рынок середины XIX века. Об этом сообщает Telegram-канал "Питерская булка".

Фундамент нашли на набережной реки Фонтанки. Рабочие обнаружили историческую постройку во время подготовительных работ участка под строительство. Отметим, что пассаж Ново-Александровского рынка считается объектом культурного наследия.

Рынок имеет замкнутый периметр с проездными арками, две площади, а также собор и два пассажа. Фундамент сохранился лишь на 20%.Специалисты РАН планируют сделать его 3D-модель.

Александровский рынок был построен в Спасской части в 1865-1868 гг. по проекту архитектора Александра Константиновича Бруни. Здание занимало весь квартал, ограниченный Садовой улицей, Малковым переулоком, Фонтанкой и Вознесенским проспектом

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Фото:википедия