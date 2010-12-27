В Колпино обнаружили огромную незаконную свалку

Полиция застала за работой бульдозер, который планировал территорию свалки.

В минувшие выходные, 11 октября, стало известно о том, что петербургские полицейские пресекли работу незаконной свалки в Колпинском районе города. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Свалку организовали около реки Попова Ижорка. Как оказалось, полицейские поймали нарушителей с поличным: правоохранители застали за работой бульдозер, который планировал территорию свалки. Все машины с мусором задержаны. Соответствующие органы составили в отношении водителей грузового автотранспорта 8 протоколов об административном правонарушении.

В настоящее время ведется расследование по статье "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления".

Ранее мы сообщали о том, что прокуратура разбирается с нарушением доступных условий для инвалидов в Пушкинском районе.

Фото:gov.spb.ru