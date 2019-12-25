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В разных районах Петербурга из воды вытащили двух утопленников
Сегодня, 8:03
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В разных районах Петербурга из воды вытащили двух утопленников

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Спасатели работали на реке Охта и Безымянном озере.

В воскресенье, 3 июля, в Петербурге  вытащили па берег из воды двух утонувших людей в разных концах города. Об этом рассказали свидетели в соцсетях.

Одного из утопленников спасатели обнаружили вечером в Красногвардейском районе - тело вытащили из реки Охты у моста Красный Судостроитель. Как выяснилось, тело было сильно повреждено.

Тем же вечером службы спасения работали в  Красном селе, вытащив утопленника из Безымянного озера. Очевидцы отметили, что мужчина отправился купаться, но так и не вышел из воды.

Ранее мы сообщили о том, что стало известно, где категорически нельзя купаться под Петербургом.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург 

 

Теги: происшествие, районы петербурга, санкт-петербург, утопление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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