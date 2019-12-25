В разных районах Петербурга из воды вытащили двух утопленников

Спасатели работали на реке Охта и Безымянном озере.

В воскресенье, 3 июля, в Петербурге вытащили па берег из воды двух утонувших людей в разных концах города. Об этом рассказали свидетели в соцсетях.

Одного из утопленников спасатели обнаружили вечером в Красногвардейском районе - тело вытащили из реки Охты у моста Красный Судостроитель. Как выяснилось, тело было сильно повреждено.

Тем же вечером службы спасения работали в Красном селе, вытащив утопленника из Безымянного озера. Очевидцы отметили, что мужчина отправился купаться, но так и не вышел из воды.

Ранее мы сообщили о том, что стало известно, где категорически нельзя купаться под Петербургом.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург