В октябре под Петербургом вновь нашли летние ягоды

При этом некоторые пользователи усомнились в подлинности фотографий.

В середине октября любители "тихой охоты" нашли во Всеволожском районе Ленобласти землянику. Снимки опубликованы в социальных сетях.

Фотографию спелой земляники опубликовал Борис Маланин. По его словам, дикорастущую ягоду он нашел 10 октября в лесу во Всеволожском районе.

При этом некоторые пользователи усомнились в подлинности фотографий и предположили, что это сфотографирована садовая ягода. Но есть и те, кто написал, что сам недавно видел землянику в дикой природе.

Также буквально на прошлой неделе в Юнтоловском заказнике второй раз за год зацвели кусты брусники и черники. Фотографиями поделился Антон Кубышкин в группе "Грибы и Грибники СПб" в соцсети "ВКонтакте".

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб (Борис Маланин)