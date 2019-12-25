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В растениях нашли эффективное средство против рака
Сегодня, 9:03
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lesjasap

В растениях нашли эффективное средство против рака

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Миабеацин действует даже против трудно уничтожаемых раковых клеток

В растениях нашли эффективное средство против рака. Об этом заявили ученые из Ротамстедской научно-исследовательской станции и Кентского университета в Великобритании. Исследователи нашли в стволе и листьях растений вещество, которое можно считать потенциальным лекарством от онкологии. Результаты работы медики привели в издании Scientific Reports.

Ученые пояснили, что растительное вещество миабеацин может убивать злокачественные клетки. Оно ликвидирует даже те раковые клетки, которые оказываются устойчивы к другим препаратам. 

Миабеацин активно действует против нейробластомы, которая считается трудноизлечимой опухолью. Выживаемость пациентов с данным раком составляет на данный момент менее 50 процентов. Миабеацинэффективен против нескольких линий клеток рака молочной железы, горла и яичников.

Исследователи рассказали, что в состав миабеацина входят две группы салицина. Он вырабатывается в коре ивы глюкозида (активное вещество аспирина). Установлено, что аспирин обладает рядом противоопухолевых свойств, а также полезен для колоректального рака.

Названа самая устойчивая к раку группа крови.

Теги: миабеацин, наука, онкология, рак, растения, ученые
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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