В рамках фестиваля "Паруса Кронштадта" прошел большой концерт

Для зрителей также выступила группа Uma2rman, исполнив популярные песни.

В субботу, 5 июня, в Кронштадте прошел первый в своем роде парусно-музыкально-гастрономический фестиваль "Паруса Кронштадта", передают "Невские новости".

На концерте для участников форума выступила группа Uma2rman со своими известными песнями "Проститься", "Прасковья". Весь день на экране транслировались парусные гонки с комментариями яхтсменов, также состоялись выступления популярных московских и петербургских музыкантов и диджеев. Для жителей и гостей Кронштадта также подготовили фудкорт и развлекательные площадки.

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Фото: Невские новости