ПМЭФ помог запустить новый инвестиционный цикл

Губернатор отметил, что для Петербурга важно соглашение с регионами и привлечение инвестиций в работу города.

Вечером в пятницу, 4 июня, губернатор Петербурга Александр Беглов подвел итоги второго дня работы Петербургского международного экономического форума. По его словам, были подписаны различные соглашения и контракты на крупную сумму.

Беглов ответил, что был завершен один из этапов инвестиционной программы: начиная с ПМЭФ был провозглашен новый инвестиционный цикл восстановления экономики.

Для нас это очень важно. Город живет, развивается, растет. Очень хорошие контракты, которые касаются медицинского кластера, соглашение по развитию IT-технологий. Александр Беглов

Глава города уточнил, что для Петербурга важно соглашение с регионами и привлечение средств и инвестиций непосредственно в работу Северной столицы.

Петербургский международный экономический форум проходит на самом высоком уровне, я хотел бы сказать слова благодарности нашему президенту, потому что он разрешил проведение этого форума. сообщил Беглов

Ранее мы писали, что ПМЭФ-2021 принес Петербургу более 600 миллиардов рублей инвестиций.

Фото: Piter.tv