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ПМЭФ-2021 принес Петербургу более 600 миллиардов рублей инвестиций
Сегодня, 18:08
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ПМЭФ-2021 принес Петербургу более 600 миллиардов рублей инвестиций

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При этом контрактов было заключено на сумму более 283 миллиардов рублей, а соглашений о намерениях по развитию территорий и транспортной инфраструктуры на сумму, превышающую 320 миллиардов рублей. Реализация большинства проектов начнется  уже в этом году.

Основными направлениями инвестиций стали транспортная инфраструктура (96,5 млрд рублей) и  промышленность (57,92 млрд рублей). Инвесторами стали компании из США, Японии, Великобритании и Катара, рассказали в пресс-службе правительства города. 

Среди крупных проектов: строительство очистных сооружений на заводе "Балтика", модернизация металлургического производства и энергетический комплекса "Кировского завода", развитие индустриального парка "Марьино", комплекс лабораторий и пилотных установок для испытания новых промышленных технологий от компании "Газпром нефть" и другие. 

Среди инфраструктурных проектов особенно значимые – первый этап строительства ШМСД - Витебская развязка, а также развитие улично-дорожной сети Кронштадта, подключение ее к КАД. Также подписано соглашение о развитии аэропорта Пулково и строительстве второго терминала.

В рамках ПМЭФ-2021 компания "Макдоналдс" и Петербург подписали соглашение о сотрудничестве. Компания готова открыть в Петербурге 50 новых ресторанов.

Фото: пресс-служба администрации губернатора Петербурга

Теги: инвестиции, пмэф, пмэф 2021
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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