ПМЭФ-2021 принес Петербургу более 600 миллиардов рублей инвестиций

При этом контрактов было заключено на сумму более 283 миллиардов рублей, а соглашений о намерениях по развитию территорий и транспортной инфраструктуры на сумму, превышающую 320 миллиардов рублей. Реализация большинства проектов начнется уже в этом году.

Основными направлениями инвестиций стали транспортная инфраструктура (96,5 млрд рублей) и промышленность (57,92 млрд рублей). Инвесторами стали компании из США, Японии, Великобритании и Катара, рассказали в пресс-службе правительства города.

Среди крупных проектов: строительство очистных сооружений на заводе "Балтика", модернизация металлургического производства и энергетический комплекса "Кировского завода", развитие индустриального парка "Марьино", комплекс лабораторий и пилотных установок для испытания новых промышленных технологий от компании "Газпром нефть" и другие.

Среди инфраструктурных проектов особенно значимые – первый этап строительства ШМСД - Витебская развязка, а также развитие улично-дорожной сети Кронштадта, подключение ее к КАД. Также подписано соглашение о развитии аэропорта Пулково и строительстве второго терминала.

В рамках ПМЭФ-2021 компания "Макдоналдс" и Петербург подписали соглашение о сотрудничестве. Компания готова открыть в Петербурге 50 новых ресторанов.

Фото: пресс-служба администрации губернатора Петербурга