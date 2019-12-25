В рамках ПМЭФ-2021 компания "Макдоналдс" и Петербург подписали соглашение о сотрудничестве

В настоящий момент компания вместе с администрацией города прорабатывает благотворительный проект.

На Петербургском международном экономическом форуме город заключил соглашение с ООО "Макдоналдс". Соответствующий документ подписали вице-губернатор Северной столицы Максим Соколов и генеральный директор ООО "Макдоналдс" Марк Карена. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщили в пресс-службе Смольного.

На сегодня в городе работает 81 ресторан быстрого питания, в которые ежедневно приходят пообедать до 200 тыс. человек. Известно, что ежегодно компания вкладывает в собственное развитие более 1 млрд. рублей. Так, за пять лет компания намерена открыть в Петербурге до 50 новых ресторанов с рабочими местами до 4000.

В настоящий момент компания вместе с администрацией города прорабатывает благотворительный проект. Согласно ему, на территории одной детской больницы откроется бесплатная семейная гостиница "Дома Роналда Макдоналда". Также "Макдоналдс" и Петербург сотрудничают в сфере охраны окружающей среды в рамках нацпроекта "Экология".

Ранее мы писали, что на ПМЭФ-2021 подписан ряд соглашений о модернизации экономики и инфраструктуры Петербурга.

Фото: Piter.tv