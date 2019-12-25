На ПМЭФ-2021 подписан ряд соглашений о модернизации экономики и инфраструктуры Петербурга

ПМЭФ проходит со 2 по 5 июня.

На ПМЭФ-2021 было подписано несколько инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики и инфраструктуры Петербурга.

Так, АО "НПО "Импульс", входящее в холдинг "Росэлектроника", и АО "ИТМО Хайпарк" подписали соглашение о строительстве центра обработки данных в технологической долине ИТМО Хайпарк.

В рамках контракта мы поставляем полностью готовый к работе Центр обработки данных. Это позволяет в сжатые сроки организовать функционирование критически важной инфраструктуры на территории города-спутника Южного для его дальнейшего развития. рассказал заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО "НПО "Импульс" Денис Звонов.

Одним из ключевых в сфере дорожной инфраструктуры можно считать договор о строительстве сети транспортно-пересадочных узлов, который подписали Смольный и строительная компания "Мегалайн", возглавляемая Геннадием Корупятником. ТПУ объединят ж/д платформы, станции метро, автобусные и трамвайные остановки, что даст петербуржцам возможность комфортно пересаживаться с одного вида транспорта на другой. Проект предусматривает также строительство гостиниц и офисов в зонах ТПУ.

Кроме того, компания "Мегалайн" намерена провести реновацию промзоны "Горская". На территории бывшей стройплощадки комплекса защитных сооружений будут возведены Парк Инноваций, Морской кластер, Музей дамбы, набережная, прогулочная тропа и здания под офисы. Объем инвестиций в два проекта оценивается в 236 млрд рублей. Для их реализации компания использует как заемные, так и собственные средства.,

Фото: Piter.TV