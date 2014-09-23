В рамках МСЧ-2023 стартует Всероссийский конкурс журналистских работ

Победитель конкурса будет объявлен на торжественной церемонии открытия III Международного строительного чемпионата 17 октября 2023 года.

В рамках III Международного строительного чемпионата стартовал Всероссийский конкурс журналистских работ. Принять участие в конкурсе могут как средства массовой информации, так и независимые журналисты, рассказал портал "Строительный Петербург".

Предоставить материалы можно с 8 по 25 сентября 2023 года. Для участия в конкурсе необходимо пройти аккредитацию на официальном сайте.

Ознакомиться с Положением о конкурсе можно по ссылке. Ссылки на опубликованные материалы принимаются на почту: press@pro-wcc.ru

Победитель конкурса будет объявлен на торжественной церемонии открытия III Международного строительного чемпионата 17 октября 2023 года. Приз – подарочный набор с символикой III Международного строительного чемпионата и почетная грамота.

Фото: Международный строительный чемпионат 2023