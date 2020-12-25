В МО "Ржевка" и "Пороховые" хотят сделать общественные пространства

В проектировании могут принять участие молодые специалисты.

В Петербурге завершился отбор заявок на участие в открытом архитектурно-градостроительном конкурсе "Ресурс периферии". Участникам предлагается спроектировать новые общественные пространства на территории муниципальных образований "Ржевка" и "Пороховые" в Красногвардейском районе. Об этом рассказала пресс-служба губернатора Петербурга.

Всего поступило 65 заявок от архитекторов из Петербурга, Москвы, Краснодарского края, Дальнего Востока, а также Казахстана, Эстонии, Германии и Азербайджана. Большинство участников — это молодые, начинающие архитекторы. В конкурсе могут участвовать не только дипломированные специалисты, но и студенты старших курсов и магистратуры.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге планируют ежегодно обустраивать не менее 12 общественных пространств.

Фото: vk.com/rjevka_com