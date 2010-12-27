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В районе Девяткино пытались украсть нефть
Сегодня, 15:01
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nastya960
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В районе Девяткино пытались украсть нефть

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Во Всеволожском районе сделали врезку в магистральный нефтепровод.

В нескольких километрах от Токсовского шоссе неизвстные сделали врезку в магистральный нефтепровод. Об этом сообщают городские СМИ.

В районе Девяткино на территории предприятия  "Ремдорстрой" специалисты нашли нарушения на трубопроводе "Кириши-Приморск-Ярославль-Приморск". В трубе сделали врезку для слива нефти. Там же обнаружили резиновый шланг и шаровой кран. Неподалеку стоял и оранжевый бензовоз, который принадлежит 55-летнему жителю Приозерска.

По данному делу выясняются все детали произошедшего. 

Ранее мы сообщали, что налоговый маневр рискует изменить внутренний рынок топлива в России.

Фото: pixabay.com

 

 

Теги: врезка , всеволожский район , девяткино , нефть
Категории: Лента новостей

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