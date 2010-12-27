Налоговый маневр рискует изменить внутренний рынок топлива в России

Изменения скажутся на состоянии крупных игроков нефтяной отрасли.

Сейчас перед Россией стоит важный вопрос относительно налоговых "маневров" и повышения ставки НДПИ. Об этом "ФБА Экономика сегодня" сообщил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Специалист отмечает, что на данный момент крупнейшие участники нефтяного бизнеса планируют добиться переговоров с президентом страны Владимиром Путиным.

В конце августа глава России обсудит вопрос акцизов на нефтепродукты на 2019 год. Заседание состоится в Кемерово в рамках сбора комиссии по ТЭК. Также нефтяники беспокоятся об обратном акцизе. Налоговый маневр предусматривает отмену экспортных пошлин на нефть, а также одновременное увеличение налога на добычу полезных ископаемых. Меры будут введены в течение шести лет. За это время внутреннее потребление нефтепродуктов возрастет в два раза. Обратный акциз должен будет стать противовесом, позволяющим компенсировать издержки заводам и не дать ценам на нефть вырасти.

В законах о налоговом маневре, который недавно подписал президент, предусматривается полноценная стратегия развития нефтегазовой отрасли нашей страны. Это вообще целый комплекс реформ отечественной нефтяной отрасли, которые в своей базовой идее должны снизить зависимость отечественной экономики от колебания цен на мировом рынке отмечает спикер

Специалист рассказывает, что первоначальный план предполагал не отменять экспортную пошлину совсем, а понизить ее и увеличить нагрузку НДПИ. Позже Министерство финансов решило отказаться от данной идеи. А налоговый маневр может привести к качественному изменению расклада сил в нефтяной отрасли на внутреннем рынке страны. По мнению экспертов, президенту придется обдумать выходы, компенсирующие принятые нововведения.

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