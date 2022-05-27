В работе информационных систем "Аэрофлота" произошел сбой

В компании рассказали о минимизации рисков для пассажиров.

В работе информационных систем компании "Аэрофлот" произошел сбой. Специалисты пресс-службы оператора-перевозчика уведомили на официальных ресурсах о возможной корректировке расписания рейсов из-за сбоя в работе информационных систем. В текущий момент команда экспертов работает над минимизацией рисков выполнения производственного плана пассажирских рейсов и скорейшим восстановлением работы штатной работы всех сервисов.

Возможны перебои в работе сервисов. В связи с этим ожидается вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены. сообщение в Telegram-канале

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Фото: Piter.tv