В работе информационных систем "Аэрофлота" произошел сбой

В работе информационных систем компании "Аэрофлот" произошел сбой. Специалисты пресс-службы оператора-перевозчика уведомили на официальных ресурсах о возможной корректировке расписания рейсов из-за сбоя в работе информационных систем. В текущий момент команда экспертов работает над минимизацией рисков выполнения производственного плана пассажирских рейсов и скорейшим восстановлением работы штатной работы всех сервисов.
Возможны перебои в работе сервисов. В связи с этим ожидается вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены.
сообщение в Telegram-канале
Родственникам погибших в крушении самолета Ан-24 в Амурской области выплатят по 5 млн рублей.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все