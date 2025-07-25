Родственникам погибших в крушении самолета Ан-24 в Амурской области выплатят по 5 млн рублей

Бортовые самописцы пассажирского борта найдены.

Родственникам погибших в крушении пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области выплатят по пять миллионов рублей. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы федерального правительства страны. Известно, что сегодня на территории Тынды в рамках специальной комиссии под председательством министра по транспорту Андрея Никитина обсуждались вопросы предоставления компенсаций. Профильным ведомствам поставлена задача максимально быстро работать с приемом и рассмотрением заявлений на такие выплаты. Уточняется, что на месте трагедии найдены бортовые самописцы. В ближайшее время они будут направлены в Москву для расшифровки. Росавиация совместно с Ространснадзором проверит деятельность компании "Ангара" на предмет выполнения федеральных авиационных правил.

От лица Министерства транспорта и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших пассажиров и экипажа Ан-24. Наша задача сегодня – оказать максимальную поддержку семьям, а также выяснить причины и принять меры для недопущения подобных катастроф. Андрей Никитин, глава Минтранса РФ

Уточняется, что одобрены следующие выплаты семье каждого находившегося на борту Ан-24. По два миллиона 25 тысяч рублей рублей – от страховой компании, по два миллиона рублей – в качестве помощи от перевозчика, по одному миллиону рублей – материальная помощь региональных правительств. Дополнительные выплаты также будут инициированы согласно законодательству: близким тех пассажиров, которые находились в служебной командировке, а также несовершеннолетним детям погибших и прочее. Эти случаи будут рассмотрены в индивидуальном порядке. Сотрудники из органов региональной власти будут закреплены за семьями жертв крушения, чтобы оперативно решать возникающие вопросы, связанные со сбором документов для выплат и организацией похоронных мероприятий.

Напомним, что затраты на перевозку погибших к местам захоронения берет на себя авиакомпания "Ангара". Операторы "Аэрофлот", "Аврора", NordWind, NordStar и S7 выразили готовность помочь доставить родственников пассажиров в Тынду и обратно. Для этого заявителям необходимо обратиться в контакт-центры российских авиакомпаний.

Директор "Ангары" подтвердил, что Ан-24 проходил техобслуживание перед вылетом.

Фото и видео: Правительство России