В работе Telegram в России произошел массовый сбой 28 февраля

Пользователи из РФ столкнулись с проблемами при загрузке мессенджера и медиафайлов.

Сегодня, 28 февраля, жители России массово сообщают о перебоях в функционировании мессенджера Telegram. Пользователи жалуются, что приложение не загружается, с трудом открываются медиафайлы, а также наблюдаются сложности с осуществлением голосовых и видеовызовов.

Причиной технических неполадок являются меры, принимаемые Роскомнадзором. Надзорный орган применяет санкции к платформе из-за систематического несоблюдения требований российского законодательства в части удаления противоправной информации.

Вопрос о полной блокировке сервиса остается одной из самых обсуждаемых тем среди пользователей рунета. Пока официального решения о внесении мессенджера в реестр запрещенных ресурсов не принято. В случае такого развития событий регулятор пообещал выпустить соответствующее официальное заявление.

Между тем информированные источники в СМИ сообщают, что вероятность отключения Telegram в стране крайне высока. По их данным, полная блокировка может произойти уже в начале апреля, и этот вопрос практически решен окончательно.

Фото: Pxhere