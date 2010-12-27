В пятницу ветер в Петербурге усилится до 17 м/с

Жителей города ждет облачная с прояснениями погода.

ГУ МЧС России по Петербургу предупредило о том, что по данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в пятницу, 23 августа, в городе на Неве ожидаются сильные порывы ветра.

Юго-западный ветер может усилиться до 12-17 м/с. Температура воздуха днем прогреется до +21 градуса, возможны кратковременные дожди. Атмосферное давление будет понижаться.

При сильном ветре в МЧС рекомендуют парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что сотрудники МЧС ликвидировали открытый огонь в здании на Складской улице.

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