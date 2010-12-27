В пятницу в Петербурге будет туманно и тепло

Существенных осадков 11 октября в городе не ожидается.

В конце рабочей недели в Петербурге будет тепло и без существенных осадков. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного УГМС.

Утром 11 октября часть города накроет туман. К середине дня воздух прогреется до плюс 8-9 градусов. Ветер будет дуть с юга со скоростью 2-3 м/с.

Субботу петербуржцам могут подпортить дожди. Однако в воскресенье в городе вновь выглянет солнце. Температура воздуха ночью 12 и 13 октября не опустится ниже плюс 7 градусов. В дневное время синоптики обещают плюс 9-10 градусов тепла.

Ранее автоэксперт рассказал, когда пора "переобуваться" в зимнюю резину.

Фото: pixabay.com