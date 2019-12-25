В пятницу в Пулково отменили 12 рейсов

Почти все из них должны были отправиться за границу.

В пятницу, 14 августа, из петербургского аэропорта не вылетят 12 рейсов ― их отменили. Об этом свидетельствуют данные на онлайн-табло Пулково.

Речь идет о рейсах в Душанбе, Анталью и Даламан, а также Сиань, Амстердам, Чэнду, Баку и Сианьянга. Внутренний рейс всего один ― в Волгоград.



Ранее в пресс-службе оператора Пулково ― "Воздушных воротах Северной столицы" ― нам объяснили, что отмены рейсов происходят по решению авиакомпаний.

Накануне Piter.TV узнал о том, что больше тысячи человек пришлось эвакуировать из зданий из-за сообщений о заминировании аэропорта и судов.

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