Больше тысячи человек пришлось эвакуировать из зданий из-за сообщений о заминировании аэропорта и судов

Правоохранителям пришлось проверить 342 моста.

Стали известны подробности ситуации с сообщениями о заминировании зданий в Петербурге, которая произошла 12 августа. Из-за лжеминеров пришлось эвакуировать более тысячи человек, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Вчера на различные адреса электронных почт судов города поступили 10 сообщений о заминировании. В список "заминированных" зданий попали здания судов, аэропорта Пулково, все вокзалы, автовокзалы, налоговые инспекции, офисы различных компаний, в том числе "ВКонтакте" и "Яндекса", и даже мосты.

Правоохранители осмотрели большинство объектов, взрывчатых и взрывных устройств не обнаружили. Обследование завершилось лишь в 19 часов, тогда как сообщения стали поступать в 13 часов.

Материалы направили в ГСУ ГУ МВД России по СПб и ЛО.

Ранее анонимы сообщали о заминировании почти три сотни продуктовых магазинов и больницы.

Фото: Piter.TV