В пятницу в Петербурге будет задувать ветер и выпадет снег

Температура воздуха составит 0…+2 градуса.

В Петербург вернется зима 19 апреля. Об этом сообщил в своем tg-канале ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В пятницу в город на Неве придут холодные воздушные массы. Столбики термометров покажут 0...+2 градуса. В Северной столице выпадет мокрый снег, подует пронизывающий ветер.

Жителей предупредили о налипании мокрого снега на провода и ветви деревьев. В субботу высота снежного покрова достигнет 3–6 см. На следующей неделе сохранится холодная погода.

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Фото: Piter.tv