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В пятницу в Петербурге будет задувать ветер и выпадет снег
Сегодня, 14:36
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В пятницу в Петербурге будет задувать ветер и выпадет снег

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Температура воздуха составит 0…+2 градуса.

В Петербург вернется зима 19 апреля. Об этом сообщил в своем tg-канале ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В пятницу в город на Неве придут холодные воздушные массы. Столбики термометров покажут 0...+2 градуса. В Северной столице выпадет мокрый снег, подует пронизывающий ветер. 

Жителей предупредили о налипании мокрого снега на провода и ветви деревьев. В субботу высота снежного покрова достигнет 3–6 см. На следующей неделе сохранится холодная погода. 

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Фото: Piter.tv

Теги: леус, погода, прогноз погоды, снег, фобос
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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