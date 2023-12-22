В пятницу в Петербурге будет задувать ветер и выпадет снег

В Петербург вернется зима 19 апреля. Об этом сообщил в своем tg-канале ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
В пятницу в город на Неве придут холодные воздушные массы. Столбики термометров покажут 0...+2 градуса. В Северной столице выпадет мокрый снег, подует пронизывающий ветер.
Жителей предупредили о налипании мокрого снега на провода и ветви деревьев. В субботу высота снежного покрова достигнет 3–6 см. На следующей неделе сохранится холодная погода.
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Фото: Piter.tv
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