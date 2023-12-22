Колесов предупредил жителей Петербурга о надвигающемся снегопаде

Главный синоптик Петербурга предупредил жителей о надвигающемся снегопаде. По словам специалиста, зимняя погода придет в Северную столицу 19 апреля. Выпадет много снега. Об этом специалист сообщил в своем tg-канале.
Сегодня, 17 апреля, петербуржцы ощутят похолодание. Столбики термометров покажут не выше +2...+3 градусов. В четверг ночью подморозит до -3 градусов, днем воздух прогреется максимум до +4 градусов. В середине недели временами будет выглядывать солнце.
В пятницу в Петербург придет новый циклон, который принесет сильный снегопад. Осадки выпадут и в Ленобласти.
Так что сразу настраиваемся на возврат зимы на пару дней.
Александр Колесов, синоптик
Специалист отметил, что и на следующей неделе сохранится холодная погода.
Ранее мы писали, что в Петербурге 17 апреля температура будет на 5-6 градусов ниже нормы.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все