В пятницу в Петербурге резко похолодает

Если вчера в городе было +10…+12, то сегодня столбики термометров покажут +3…+5 градусов.

В пятницу, 20 ноября, влияние на погоду в Петербурге окажет циклон, центр которого уходит на восток акватории Баренцева моря. Теперь он будет поставлять к берегам Невы все больше холодного воздуха. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, сегодня в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут дожди с мокрым снегом. И если вчера в городе было рекордно тепло для середины ноября +10…+12 градусов, то сегодня в Северной столице резко похолодает. Столбики термометров поднимутся лишь до +3…+5 градусов. В течение дня эти цифры будут постепенно снижаться, и в ночные часы опустятся до нулевой отметки. На дорогах возможно образование гололедицы.

Ветер будет дуть с юго-запада, запада с порывами 6-11 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что ветер в Петербурге повалил более десятка светофоров и дорожных знаков.

Фото: pixabay.com