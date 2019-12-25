Ветер в Петербурге повалил более десятка светофоров и дорожных знаков

Спасатели сделали 41 выезд, устраняя последствия неблагоприятных погодных явлений.

Минувшим вечером 20 ноября в Петербурге не на шутку разыгралась стихия. Порывы юго-западного ветра местами достигали 27 м/с. Ветер повалил на дороги, дома и автомобили более десятка деревьев, а также светофоров и дорожных знаков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

По данным на 20:00 четверга, спасатели сделали 41 выезд, устраняя последствия неблагоприятных погодных явлений. В частности, упали 10 деревьев, 17 светофоров и дорожных знаков, 14 слабо закрепленных конструкций.

Ранее мы писали, что в пятницу в Петербург придет резкое похолодание.

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