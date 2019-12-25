В Петербург придет резкое похолодание

В пятницу снова ожидается снег.

Синоптики предупреждают петербуржцев о резком похолодании в скором времени. По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в пятницу ожидалась теплая погода с небольшим дождем и умеренным ветром.

Так, сегодня утром температура воздуха была на 10 градусов выше климатической нормы. По словам ведущего специалиста в ООО "Центр "Фобос"" Михаила Леуса, аномально теплой погоду сделал активный североатлантический циклон. Уже завтра столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов, ожидается дождь, мокрый снег и порывистый ветер.

Напомним, что МЧС предупреждает об усилении ветра в пятницу.

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