МЧС предупреждает об усилении ветра в четверг

На дорогах местами гололедица.

В пятницу, 20 ноября, в Петербурге ожидаются порывы западного, северо-западного ветра, которые достигнут до 20 метров в секунду.

При сильном ветре рекомендуется обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска, оставлять машину в гараже подальше от деревьев и шатких строений.

Региональное управление МЧС России по Петербургу просит горожан быть предельно внимательными. Кроме того, по прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС" на дорогах местами гололедица.

Ранее мы писали, что в Петербурге уровень воды резко приблизился к 124 сантиметрам.

Фото: Pixabay