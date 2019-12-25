В Петербурге уровень воды резко приблизился к 124 сантиметрам

Утром уровень воды в этой точке был 117 сантиметров.

В четверг, 19 ноября, в Петербурге зафиксировали резкое увеличение уровня воды. Соотвествующие данные опубликованы на сайте гидропоста "Горный институт".

По состоянию на 13:00 уровень воды достиг отметки в 124 сантиметра. Отметим, что утром в Петербурге зафиксировали уровень воды в 117 см.

По словам экспертов, наводнением считается подъем воды до 161 сантиметра.

Ранее мы сообщали о том, что сады и скверы в центре Петербурга закрыты из-за шквалистого ветра.

Фото:Instagram / dambaspb_kzs