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В Петербурге уровень воды резко приблизился к 124 сантиметрам
Сегодня, 13:07
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге уровень воды резко приблизился к 124 сантиметрам

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Утром уровень воды в этой точке был 117 сантиметров.

В четверг, 19 ноября, в Петербурге зафиксировали резкое увеличение уровня воды. Соотвествующие данные опубликованы на сайте гидропоста "Горный институт".

По состоянию на 13:00 уровень воды достиг отметки в 124 сантиметра. Отметим, что утром в Петербурге зафиксировали уровень воды в 117 см.

По словам экспертов, наводнением считается подъем воды до 161 сантиметра.

Ранее мы сообщали о том, что сады и скверы в центре Петербурга закрыты из-за шквалистого ветра.

Фото:Instagram / dambaspb_kzs

Теги: наводнение, погода, уровень воды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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