В Петербурге уровень воды резко приблизился к 124 сантиметрам

В четверг, 19 ноября, в Петербурге зафиксировали резкое увеличение уровня воды. Соотвествующие данные опубликованы на сайте гидропоста "Горный институт".
По состоянию на 13:00 уровень воды достиг отметки в 124 сантиметра. Отметим, что утром в Петербурге зафиксировали уровень воды в 117 см.
По словам экспертов, наводнением считается подъем воды до 161 сантиметра.
Ранее мы сообщали о том, что сады и скверы в центре Петербурга закрыты из-за шквалистого ветра.
Фото:Instagram / dambaspb_kzs
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